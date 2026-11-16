 
АвтоМир

Почти четверть респондентов ПЛН переобувают автомобиль самостоятельно — опрос

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Самым популярным способом сэкономить на сезонной «переобувке» автомашины оказалась самостоятельная замена резины - такой вариант выбрали 21,9% участников опроса Псковской Ленты Новостей. В нем приняли участие 183 респондента.

Еще 5,5% автовладельцев покупают новые, но недорогие шины, а 3,8% круглый год ездят на всесезонной резине.

Лишь 2,2% опрошенных признались, что покупают подержанную резину, а вариант с заменой шин только на ведущей оси не выбрал никто (0,0%).

Нашлись и те, кто радикально решает вопрос зимней езды: 1,6% отправляют автомобиль в гараж до весны и пересаживаются на автобус.

Вместе с тем, значительная доля (25,1%) респондентов уверена, что на шинах много не сэкономишь, а 8,7% принципиально покупают только качественную резину от проверенных производителей.

Доверяют профессионалам и переобуваются исключительно в сертифицированных автосервисах 2,7% участников опроса.

В то же время, что более четверти респондентов (27,9%) вопрос смены резины не волнует совсем, так как у них нет автомобиля.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Поддерживаете ли вы предложение Госдумы сократить новогодние каникулы и добавить выходные к майским праздникам?

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