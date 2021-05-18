Происшествия

Великолучанина задержали за кражу водки

43-летнего великолучанина задержали 18 мая по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В магазине на Октябрьском проспекте в Великих Луках сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел бутылку водки, не заплатив за нее.

В этот же день в Пскове около 17.00 в магазине на улице Труда росгвардейцы задержали 41-летнего местного жителя, который украл из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.