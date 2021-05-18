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Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве

26.05.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания полицейских по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2018-2019 годах.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России совместно с коллегами из Псковской области во взаимодействии с региональным УФСБ пресекли противоправную деятельность группы мошенников. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, возбудили три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций.

По имеющейся информации, с 2018 по 2019 год подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу. 

В настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. «Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолетом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове, сейчас с ними работают следователи», - рассказали ранее в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Теги: #скр #мошенничество #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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