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Четверых полицейских арестовали в Пскове по делу о мошенничестве

28.05.2021 09:32|ПсковКомментариев: 0

Четверо полицейских-подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2018-2019 годах, были арестованы в Пскове вчера, 28 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник.

Ранее сообщалось, что в Пскове заключены под стражу сотрудник ГУМВД по Новосибирской области и сотрудник УМВД России Псковской области. В отношении еще двух подозреваемых по делу о мошенничестве мера пресечения определялась.

Напомним, сотрудники МВД России совместно с коллегами из Псковской области во взаимодействии с региональным УФСБ пресекли противоправную деятельность группы мошенников. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, возбудили три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций.

По имеющейся информации, с 2018 по 2019 год подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу.

В настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. «Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолетом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове, сейчас с ними работают следователи», - рассказали ранее в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Теги: #мошенничество #полиция #арест
Источник: Псковская Лента Новостей
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