Происшествия

Два факта выпадения детей из окна зафиксировано с начала года в Псковской области

Два факта выпадения детей из окна зафиксировано с начала года в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках круглого стола «Безопасное лето» сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина.

По ее словам, главная задача управления — это обеспечение безопасности несовершеннолетних, особенно в летний период, «чтобы дети провели замечательное лето, остались здоровыми, веселыми и с новыми силами вошли в новый учебный год». С этой целью управление совместно с различными ведомствами проводит большой комплекс организационных и профилактических мероприятий. Эта работа включает рейды, профилактические мероприятия с участием детей и подростков. «На данный момент проведено более 800 рейдов и более 1000 профилактических бесед. Большое внимание уделяется и взрослым, которые их окружают и зачастую вовлекают в правонарушения», - пояснила Ирина Зорина.

Также выявляются взрослые, которые продают им алкоголь и даже вместе с ними его употребляют. Проводятся и мероприятия по выявлению детей, которые находятся на объектах, угрожающих жизни и здоровья. В частности, обследуются заброшенные здания и сооружения.

По словам Ирины Зориной, с начала текущего года в Псковской области произошло незначительное число происшествий с участием несовершеннолетних — 4. «В прошлом году обеспокоенность вызывали факты выпадения детей из окон, были даже погибшие. В этом году таких случаев всего два», - сказала она.