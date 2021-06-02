Происшествия

Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ останется под стражей

4 июня в Псковском областном суде состоялось рассмотрение жалобы на решение Псковского городского суда от 27 мая, по которому экс-руководителю псковского отделения партии «‎Родина»‎ Константину Вилкову продлен срок содержания под стражей до 31 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, апелляционным постановлением постановление городского суда отменено в связи с нарушением норм уголовно-процессуального закона с направлением дела на новое судебное разбирательство. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения до 18 июня.

Напомним, 4 апреля суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Вилкова на срок 2 месяца. Органы предварительного следствия обвиняют Константина Вилкова в том, что он совершил деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (пункт «б» части 2 статьи 241 УК РФ).

Суд, с учетом обстоятельств дела и личности обвиняемого, пришел к выводу о целесообразности такой меры пресечения, находя обоснованным вывод следствия о том, что Константин Вилков, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.