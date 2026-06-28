Мужчина в камуфляжном костюме пропал в Печорах

70-летний Владимир Будилов пропал в Печорах. 27 июня он ушёл в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зелёные. Был одет в тёмно-синий дождевик, камуфлированные куртка и штаны, тёмно-зелёные сапоги. С собой был камуфлированный рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.