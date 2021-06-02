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Стали известны подробности убийства женщины в Плюсском районе

Стали известны подробности убийства женщины в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, мужчина арестован по обвинению в причинении сожительнице тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей), по факту обнаружения в частном доме в одной из деревень Плюсского района тела 30-жительницы Ленинградской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 34-летний сожитель потерпевшей. В ночь на 5 июня, находясь в своем дачном доме, в ответ на внезапно возникшую ревность схватил деревянную палку и нанес ею множество ударов по голове, туловищу, а также по рукам и ногам. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления. Предполагаемый злоумышленник предпринял попытку скрыть следы преступления и придумал себе алиби - он убедил друзей придерживаться общей версии случившегося, согласно которой подозрения пали бы на работающего у него за еду знакомого.

«В настоящее время мужчина изобличен в совершении преступления и задержан в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в следственном управлении.