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Происшествия

Молодую женщину убили в Псковской области

05.06.2021 21:10|ПсковКомментариев: 0

Тридцатилетнюю женщину забили до смерти в деревне Тушитово Плюсского района, сообщает районная газета «Плюсский край». По информации издания, трагедия произошла ранним утром в субботу, 5 июня. По словам соседей, несколько мужчин и одна женщина приехали накануне, чтобы подготовить дом к продаже. Они шумно что-то отмечали, ходили на речку. Утром мужчины обратились к местным жителям с просьбой вызвать врачей. По словам участников компании, женщина упала и сильно ударилась. Прибывшие медики констатировали ее смерть. «По предварительным данным, причиной могли стать побои. У скончавшейся многочисленные травмы ног и головы, в том числе, нанесенные острыми предметами», - пишет издание.

По словам местных жителей, погибшая состояла в гражданском браке с одним из приехавших в деревню мужчин. 

На месте происшествия весь субботний день работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали обстоятельства произошедшего.

Всех участников происшествия забрали в отдел полиции.

Фото: rg.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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