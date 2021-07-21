Происшествия

В Псковской области раскрыли убийство семилетней давности

В рамках работы Следственного комитета России по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить обстоятельства убийства женщины в 2014 году в Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Клаус провел в Санкт-Петербурге оперативное совещание о состоянии работы подведомственных следственных подразделений по расследованию преступлений прошлых лет с участием руководителя отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Санкт-Петербурге) главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета РФ и сотрудников следственного управления СК РФ по Псковской области.

В рамках совещания заслушали ряд уголовных дел, в частности, уголовное дело по факту безвестного исчезновения в 2014 году жительницы Великолукского района.

В рамках работы по раскрытию неочевидного преступления предварительное расследование, проводимое следователями СУ по Псковской области, неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, в том числе в 2017 году, когда на окраине населенного пункта местные жители обнаружили в пруду тело потерпевшей. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии при сдавлении шеи.

В ходе совещания были подробно изучены материалы уголовного дела, заслушаны сотрудники следственного управления и даны конкретные указания, направленные на раскрытие совершенного преступления.

Псковские следователи при взаимодействии с сотрудниками Криминалистического центра СК РФ и регионального управления МВД составили план работы, организовали и провели большой объем грамотно спланированных следственных действий, в результате которых установили, что к совершению убийства причастен 58-летний знакомый потерпевшей, ранее отбывавший наказание за совершение особо тяжкого преступления. По изъятым с места преступления предметам была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, согласно заключению которой на представленных образцах вместе с кровью потерпевшей имеются следы биологического материала указанного мужчины.

Кроме того, в рамках проведения обыска по месту его жительства обнаружили порох, приобретенный для личных целей.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, с 1 на 2 июня 2014 года обвиняемый, находясь в одном из домов деревни Веретье-1 совместно с потерпевшей, задушил последнюю. После этого решил скрыть следы преступления и на автомашине своего знакомого вывез тело женщины к пруду, где утопил.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на закрепление имеющихся доказательств.