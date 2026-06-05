При пожарах за пять месяцев в Псковской области погибли 38 человек

38 человек погибли при пожарах в регионе за минувшие пять месяцев 2026 года, 12 человек получили травмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

За пять месяцев на территории Псковской области зарегистрировано 2 475 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 20 млн 727 тысяч рублей.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2 081 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 112 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 212 случаев; на транспорте – 22 случая; поджог – 29 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай; оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай; оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра – 3 случая; самовозгорание веществ и материалов – 2 случая; шалость детей с огнем – 1 случай; прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – 8 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 626 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 176 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них один в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1 849 пожаров, материальный ущерб от которых составил 20 млн 550 тысяч рублей. При пожарах погибли 24 человека, из них двое в нетрезвом виде.

За пять месяцев 2026 года в жилом секторе зарегистрировано 398 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 3 млн 964 тысячи рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 38 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были: неосторожное обращение с огнем – 74 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 110 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 183 случая; поджог – 20 случаев; на транспорте – два случая; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – три случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и тригазосварочных работ – один случай; оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра – три случая; оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай; шалость детей с огнем – один случай.

За пять месяцев 2026 года на территории Псковской области пожарами уничтожено 265 строений; 2 523 888 кв. м площадей; 13 единиц автотранспорта.

При пожарах спасены 316 человек; материальных ценностей на сумму 101 млн 609 тысяч рублей; 148 строений; 22 единицы автотранспорта.

Из числа погибших людей 16 были пенсионерами; 16 не имели определенного рода деятельности; трое были рабочими; двое – инвалидами, один не достиг совершеннолетия.