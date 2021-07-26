Происшествия

В Пскове на любителей кальяна составили административные протоколы

Кальянная незаконно работала на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В минувшие выходные сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову выявили нарушение указа губернатора региона №30 от 15.03.2020 года», - говорится в сообщении ведомства.

Поздно вечером заведение свободно работало, в нем продавали кальяны. Несмотря на высокий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, владельцы не заботились о соблюдении социальной дистанции и наличии масок у посетителей. На организатора предоставления услуг составили административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ. Из помещения изъяли 8 кальянов.

На 17 посетителей заведения составили административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.