Происшествия

В Острове пропал 34-летний мужчина

34-летний мужчина пропал в Острове. Местонахождение Андрея Михайлова неизвестно с 14 августа. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в черную спортивную куртку (как на фото), черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.