Происшествия

Мама выпавшей из окна в Великих Луках девочки была дома во время инцидента

Мама выпавшей из окна в Великих Луках девочки находилась дома во время инцидента. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Семилетний ребенок выпал из открытого окна четвертого этажа общежития на улице Малышева сегодня, 10 октября. Как рассказали в ведомстве, в это время дома была мама девочки, но она находилась в другой комнате.

Предварительно пострадавшей диагностировали переломы, медицинские работники продолжают обследовать ребенка. В следственном комитете добавили, что семья, в которой произошел инцидент, благополучная.