Великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранного гражданина

В апреле 2026 года на территории Великих Лук безработный местный житель, 1962 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«И подобные негативные примеры в регионе далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без», - подчеркнули в пресс-службе.