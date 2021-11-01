Происшествия

Почти 260 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

259 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю с 25 по 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 25 по 31 октября 2021 года рассмотрено 276 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима))», - говорится в сообщении.

Правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, кроме того, было вынесено 17 предупреждений.