Происшествия

Фальшивые купюры нашли полицейские в двух магазинах Пскова

Четыре фальшивые купюры обнаружили полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, в Пскове 2 января в кассе магазина на улице Народной нашли поддельную банкноту достоинством пять тысяч рублей. Затем, 5 января, в кассе магазина по Рижскому проспекту в Пскове выявили фальшивку номиналом две тысячи рублей. Еще одну пятитысячную купюру изъяли 5 января в одной из организаций Пскова на улице Карла Маркса.

Также в финансовом учреждении Великих Лук 31 декабря выявили купюру достоинством две тысячи с признаками подделки. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - заключили в УМВД.