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Вандал повредил картину псковской художницы

Вандал повредил картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, находившуюся на выставке в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. По сообщениям российских СМИ, неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на полотне.

Страховая стоимость картины оценивалась в 75 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, Министерство культуры России уже обратилось в Генпрокуратуру с жалобой из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему инциденту.

Вместе с тем, как считают эксперты, картину удастся отреставрировать без последствий для нее.

Анна Александровна Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич.

Картину «Три фигуры» (1932-1934) привезли в Екатеринбург на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» - экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.

Отметим, что с 1906 года Анна Лепорская проживала в Пскове и училась на керамическом отделении Художественно-промышленной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита (ныне Картинная галерея музея) в 1918-1922 гг..

Фото: ren.tv