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Пожелавший обогатиться за счет инвестиций великолучанин лишился почти 2 миллионов рублей

Пожелавший обогатиться за счет инвестиций великолучанин лишился почти 2 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, 54-летнему жителю Великолукского района неоднократно звонил незнакомец, который активно предлагал ему заработать путем участия в торгах через инвестиционный брокерский сайт. Однако, вместо обещанных дивидендов мужчина лишился 1 миллиона 836 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Другой 36-летний житель Великих Лук заинтересовался объявлением о продаже недорогого металлоискателя на одном из сайтов. Мужчина перешел по указанной ссылке, ввел необходимые данные и перевел около 60 тысяч рублей в качестве оплаты товара. Но заказанного металлоискателя он так и не дождался. В итоге горожанин обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, псковичу 1986 года рождения 14 января позвонил мнимый сотрудник банка и предложил свои услуги якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на него кредита. Горожанин доверился ему, взял кредит и перевел на указанный «безопасный счет» около 700 тысяч рублей.

При этом 40-летняя жительница областного центра в аналогичной ситуации на определенном этапе поняла, что ее пытаются ввести в заблуждение мошенники. Тем не менее, злоумышленники успели присвоить 387 тысяч рублей. Судя по всему, финансовый ущерб для женщины мог быть гораздо больше, отметили сотрудники УМВД.

По данным фактам тоже возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«С подобными проявлениями мошенничества нашим согражданам приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто. В этой связи полицейские настоятельно рекомендуют жителям области во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные ухищрения незнакомых лиц при общении с ними в сети или по телефону. И обо всех такого рода фактах необходимо незамедлительно информировать органы внутренних дел», - добавили в ведомстве.