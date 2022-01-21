Происшествия

Женщина погибла при пожаре на даче в Псковском районе

Женщина погибла при пожаре в Псковском районе 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в 12.01 в СНТ «Черняковицы-1». В результате сгорел садовый дом, на месте пожарные обнаружили погибшую женщину 1957 года рождения. Предположительной причиной случившегося стал аварийный режим работы электросети.

Кроме того, в этот же день в 00.02 произошел пожар на улице Великолукской в Новосокольниках. В автомобиле «Фольксваген Туарег» 2003 года выпуска выгорел моторный отсек. Причиной послужило короткое замыкание.