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Женщина погибла при пожаре на даче в Псковском районе

21.01.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Женщина погибла при пожаре в Псковском районе 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в 12.01 в СНТ «Черняковицы-1». В результате сгорел садовый дом, на месте пожарные обнаружили погибшую женщину 1957 года рождения. Предположительной причиной случившегося стал аварийный режим работы электросети. 

Кроме того, в этот же день в 00.02 произошел пожар на улице Великолукской в Новосокольниках. В автомобиле «Фольксваген Туарег» 2003 года выпуска выгорел моторный отсек. Причиной послужило короткое замыкание.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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