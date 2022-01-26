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Псковичка предстанет перед судом за убийство новорожденной девочки

Жительница Пскова предстанет перед судом за убийство новорожденного ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в конце сентября 2021 года обвиняемая родила в безлюдном месте девочку, после чего, не желая сохранять ей жизнь, ушла, оставив ребенка в лесополосе возле железнодорожных путей в Пскове. 19 октября 2021 года тело младенца обнаружила выгуливающая собаку женщина, о чем сообщила в правоохранительные органы.

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«Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими в рамках проведения ежедневной кропотливой работы путем допросов предполагаемых рожениц, получения биологических образцов для сравнительного исследования и проведения молекулярно-генетических экспертиз, вышли на предполагаемую злоумышленницу», - отметили в ведомстве.

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Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.