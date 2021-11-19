Происшествия

Стали известны подробности убийства младенца в лесу под Псковом

Журналисты узнали подробности убийства новорожденного ребенка в Пскове, которое произошло осенью 2021 года. В частности, стало известно, что труп девочки пролежал в лесу около трех недель.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Следователи уже объявили о том, что личность подозреваемой в убийстве новорожденного установлена. Тем не менее, вопрос о том, как именно младенец попал в лес, для многих жителей Псковской области все еще остается открытым.

Основываясь на том, что удалось выяснить следователям, события в тот день могли развиваться так: в конце сентября недалеко от псковского аэропорта вдоль железнодорожных путей шла беременная женщина. У нее начались схватки, и интервал между ними стремительно сокращался. Поняв, что силы на исходе, будущая мама свернула с дороги и углубилась в лес, дошла до заросшего водоема и опустилась на землю.

Живую девочку она родила прямо на земле, в безлюдном месте, среди облетевших кустов и поваленных деревьев. Продолжение - на «МК в Пскове».