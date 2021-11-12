Происшествия

В Пскове установили подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

В Пскове установили подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка в рамках расследования уголовного дела (статья 106 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, тело ребенка обнаружили 19 октября возле железнодорожных путей в областном центре. По предварительным данным, подозреваемая, не желая сохранять жизнь новорожденному ребенку, в конце сентября родила в безлюдном месте девочку, после чего ушла, оставив ребенка.

«Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими в рамках проведения ежедневной кропотливой работы путем допросов предполагаемых рожениц, получения биологических образцов для сравнительного исследования и проведения молекулярно-генетических экспертиз, вышли на предполагаемую злоумышленнику», - говорится в сообщении.

Смотрите также Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове

В настоящее время подозреваемая дает показания об обстоятельствах совершенного убийства.