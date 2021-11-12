В Пскове установили подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка в рамках расследования уголовного дела (статья 106 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Фото: Следственный комитет РФ
Напомним, тело ребенка обнаружили 19 октября возле железнодорожных путей в областном центре. По предварительным данным, подозреваемая, не желая сохранять жизнь новорожденному ребенку, в конце сентября родила в безлюдном месте девочку, после чего ушла, оставив ребенка.
В настоящее время подозреваемая дает показания об обстоятельствах совершенного убийства.