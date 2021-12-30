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Дело в отношении матери-убийцы в Пскове направили в прокуратуру

Следственные органы СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Пскова, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В конце сентября обвиняемая родила в безлюдном месте девочку, после чего, не желая сохранять ей жизнь, ушла, оставив ребенка в лесополосе возле железнодорожных путей в Пскове. 19 октября тело младенца обнаружила выгуливающая собаку женщина, о чем сообщила в правоохранительные органы.

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«Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими в рамках проведения ежедневной кропотливой работы путем допросов предполагаемых рожениц, получения биологических образцов для сравнительного исследования и проведения молекулярно-генетических экспертиз, вышли на предполагаемую злоумышленницу», - поделились в ведомстве.

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.