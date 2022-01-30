Происшествия

Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе

Из-за короткого замыкания в телевизоре произошел пожар в деревне Шахниха Новосокольнического района. Возгорание случилось в 10.45 29 января на улице Ленинградской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В одной из квартир двухэтажного дома сгорел телевизор, в комнате закопчены потолок, стены на площади 20 квадратных метров, предметы мебели.

В 15.12 в деревне Порожек-1 в Дедовичском районе загорелась баня, в итоге она осталась без кровли. Предположительная причина - неисправность дымовой трубы.



Помимо этого, в 17.15 в деревне Новое поле Псковского района сгорел жилой дом. Причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.