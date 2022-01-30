Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
соцсети завоевали регион
бравая сотня
отпечаталось в сердце
Сжиженный газ в баллонах
политические итоги - 2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
ОЖД ИТОГИ-2021
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 30.01.2022 13:100 Мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе 30.01.2022 15:380 Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе 30.01.2022 14:560 Тело женщины обнаружено после пожара в Псковском районе 30.01.2022 14:320 Пропавшую осенью девушку продолжает искать псковская полиция 30.01.2022 13:100 Мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе 30.01.2022 11:340 Две фальшивые купюры нашли в финучреждении Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 27.01.2022 14:179 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 29.01.2022 11:3511 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе

30.01.2022 15:38|ПсковКомментариев: 0

Из-за короткого замыкания в телевизоре произошел пожар в деревне Шахниха Новосокольнического района. Возгорание случилось в 10.45 29 января на улице Ленинградской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В одной из квартир двухэтажного дома сгорел телевизор, в комнате закопчены потолок, стены на площади 20 квадратных метров, предметы мебели.

В 15.12 в деревне Порожек-1 в Дедовичском районе загорелась баня, в итоге она осталась без кровли. Предположительная причина - неисправность дымовой трубы.

Помимо этого, в 17.15 в деревне Новое поле Псковского района сгорел жилой дом. Причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 484 человека
30.01.2022, 16:220 Полиция рекомендует псковичам не продавать свои банковские карты 30.01.2022, 16:000 Минпросвещения заявило об отсутствии планов переводить все школы на удаленку 30.01.2022, 15:380 Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе 30.01.2022, 15:170 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января
30.01.2022, 14:560 Тело женщины обнаружено после пожара в Псковском районе 30.01.2022, 14:320 Пропавшую осенью девушку продолжает искать псковская полиция 30.01.2022, 14:114 Гинцбург призвал не считать омикрон-штамм финалом пандемии 30.01.2022, 13:440 В Руспродсоюзе рассказали, как изменились оптовые цены на овощи
30.01.2022, 13:270 Два автомобиля столкнулись на выезде из Порхова 30.01.2022, 13:100 Мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе 30.01.2022, 12:440 Трое в лодке, не считая Довмонта 30.01.2022, 12:253 Умер актер Леонид Куравлев
30.01.2022, 12:140 Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 30.01.2022, 11:521 Когда возникает постковидный синдром, объяснил врач 30.01.2022, 11:340 Две фальшивые купюры нашли в финучреждении Великих Лук 30.01.2022, 11:140 Псковская область получит 100 миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок
30.01.2022, 11:050 «Лада» задела автомобиль реанимации на улице Звездной в Пскове 30.01.2022, 10:430 Врач посоветовал при ОРВИ заменить горячую ванну на теплый душ 30.01.2022, 10:220 Переход соцучреждений на закрытый режим работы из-за COVID-19 обсудили в Псковской области 30.01.2022, 10:010 Гидрометцентр пообещал россиянам теплую погоду в ближайшие дни
30.01.2022, 09:395 В Псковской области более 4 тысяч человек лечатся от коронавируса дома 30.01.2022, 09:200 Британия собирается удвоить контингент войск в Эстонии 30.01.2022, 08:591 Исследование показало, сколько россиян делают накопления 29.01.2022, 23:300 Почти 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
29.01.2022, 22:051 Более 55 квартир для переселения жильцов аварийных домов приобрели в Великих Луках в 2021 году 29.01.2022, 21:451 Псковский ребенок-инвалид получил коляску после вмешательства прокурора 29.01.2022, 21:253 Роспотребнадзор назвал один из самых необычных симптомов омикрон-штамма 29.01.2022, 21:100 Циклон «Мари» с метелями и шквалистым ветром накроет Псковскую область ночью
29.01.2022, 21:050 Баланс между офисной и домашней одеждой соблюдают 8% удаленных работников СЗФО - опрос 29.01.2022, 20:456 О причинах некорректной работы порталов записи к врачам рассказал псковский губернатор 29.01.2022, 20:250 Псковская область получит более 25 миллионов рублей на поддержку поликлиник 29.01.2022, 20:050 Минтруд предложил сделать страховые выплаты единым платежом
29.01.2022, 19:456 Эксперт рассказал, когда начнут дешеветь продукты 29.01.2022, 19:250 Стало известно имя капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине 29.01.2022, 19:051 Движение у торгового центра в Псковском районе затруднено из-за ДТП 29.01.2022, 18:500 Более 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник
29.01.2022, 18:263 Псковичка попала в ДТП с разбившей чужой автомобиль женщиной-водителем. ВИДЕО 29.01.2022, 18:000 Псковичей приглашают к участию в молодежных Дельфийских играх 29.01.2022, 17:350 Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по продвижению мер поддержки бизнеса в рамках нацпроекта 29.01.2022, 17:1510 Владимир Путин предложил выплачивать пенсию бездомным
29.01.2022, 16:502 Автомобилист сбил женщину в Пскове 29.01.2022, 16:300 Потепление до +3 градусов ожидается в Псковской области днем 30 января 29.01.2022, 16:100 Разбившие чужой автомобиль во дворе дома псковичи попали на камеру наблюдения. ВИДЕО 29.01.2022, 15:403 Великолучанин фиктивно прописал у себя дома гражданку Узбекистана
29.01.2022, 15:200 Памятные мероприятия к 78 годовщине освобождения прошли в Новосокольническом районе 29.01.2022, 14:551 Незадекларированный велосипед за 700 тысяч рублей обнаружили на границе в Псковской области 29.01.2022, 14:353 Юрия Кремнева назначили директором Псковского районного центра культуры 29.01.2022, 14:152 Николай Козловский объяснил причины отключения отопления в доме в Великих Луках
29.01.2022, 13:476 Ограждение вокруг псковского детского сада, из которого сбежал ребенок, заменят в 2022 году 29.01.2022, 13:250 Псковичку задержали при попытке украсть постельное белье 29.01.2022, 13:050 Псковичей предупредили о метели ночью 30 января 29.01.2022, 12:458 Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
29.01.2022, 12:301 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 29.01.2022, 12:156 Володин напомнил о вступающих в силу 1 февраля социально значимых законах 29.01.2022, 11:550 Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских 29.01.2022, 11:3511 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО
29.01.2022, 11:100 Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России 29.01.2022, 10:500 Псковичку задержали при попытке расплатиться фальшивой купюрой 29.01.2022, 10:300 Опрос ПЛН-ТВ: Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО? 29.01.2022, 10:103 Псковские росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда
29.01.2022, 09:500 Почти 1000 человек за сутки привились первым компонентом вакцины от COVID-19 29.01.2022, 09:300 Жительницу Кингисеппа ищут в Псковской области 29.01.2022, 09:093 Новый очаг коронавируса зафиксировали в санатории в Псковской области 28.01.2022, 23:554 США заявили о подготовке к переброске войск в Европу
28.01.2022, 23:541 Туристические перспективы Великих Лук обозначил Николай Козловский 28.01.2022, 23:2731 Убыль населения в России впервые превысила миллион человек за год 28.01.2022, 23:097 Михаил Ведерников внес очередные изменения в антиковидный Указ 28.01.2022, 22:430 «Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на трассе Петербург - Псков
28.01.2022, 22:190 Предприниматель из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы 28.01.2022, 21:241 Псковские власти объяснили подрядчикам, как надо убирать город 28.01.2022, 21:160 Художник отрезал себе нос и уши, чтобы стать похожим на героя комиксов 28.01.2022, 20:463 Глава Великих Лук прокомментировал рост числа заразившихся COVID-19
28.01.2022, 20:220 За угрозу убийством молотком житель Куньинского района предстанет перед судом 28.01.2022, 19:580 Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу 28.01.2022, 19:400 Начальнику вагонного депо в Новосокольниках указали на нарушения закона 28.01.2022, 19:289 «Единая Россия» проконтролирует выполнение программы реабилитации переболевших COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru