Происшествия

Пскович посетил автозаправку за чужой счет

Псковича будут судить за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе проверки установлено, что 10 января с 17.00 до 17.34 мужчина, находясь на одной из улиц Пскова, обнаружил на тротуаре и подобрал утерянную банковскую карту. Карта имела встроенную систему бесконтактного способа оплаты, что позволяло совершать операции на сумму до 1000 рублей без введения пин-кода.

Новый обладатель банковской карты направился на автомобильную заправочную станцию, где оплатил приобретенный товар на сумму 799 рублей 59 копеек. Тем самым он причинил потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.