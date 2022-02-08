Происшествия

Пскович оформил на собутыльницу 100-тысячный кредит и украл деньги

Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил кражу с банковского счета знакомой, а также кражу с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В декабре 2021 года житель Пскова вместе со своей знакомой распивал спиртные напитки на съемной квартире. После того, как женщина легла спать, он взял ее телефон, ввел необходимые пароли, которые ранее запомнил, вошел в банковское приложение и оформил кредит на сумму 117 тысяч рублей на имя владелицы телефона.

На следующий день мужчина сообщил своей подруге, что на ее карту его знакомые перевели деньги, и попросил их снять и передать ему. Псковичка сняла с карты денежные средства в размере 50 тысяч рублей, а тот в знак благодарности дал ей 7 200 рублей.

На следующий день подсудимый снова попросил женщину снять со своей карты 50 тысяч рублей, которые якобы перечислили для него. В этот раз он передал ей в знак благодарности 13 тысяч рублей.

Полученные от своего знакомого деньги псковичка отвезла к себе домой, после чего вернулась к нему распивать спиртные напитки. После того, как женщина легла спать, злоумышленник взял ключ от ее квартиры, поехал туда и забрал денежные средства, которые ранее дал ей в знак благодарности.

Спустя несколько дней потерпевшая зашла в банковское приложение и обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 117 тысяч рублей. Она поняла, что знакомый без ее ведома оформил на нее кредит и обманом похитил деньги.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.