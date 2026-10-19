Короткое замыкание стало причиной трех пожаров в Псковской области вчера

Три возгорания произошло в Псковской области по причине короткого замыкания в минувшее воскресенье, 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 4:10 на улице Удачной в деревне Бабаево Псковского муниципального округа сгорел садовый дом. В рядом стоящем жилом доме огонь повредил кровлю по всей площади. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 00:57 в деревне Гусево-2 Себежского округа сгорел нежилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Позднее, в 1:11 поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Холмской в Великих Луках.

Внутреннее помещение выгорело изнутри по всей площади, гараж закопчен изнутри по всей площади. Строение удалось спасти. На месте работали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.