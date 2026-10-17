12-летняя девочка пропала в печорской деревне Дубово

12-летняя Алена Панфилова пропала в деревне Дубово Печорского муниципального округа. 16 октября девочка вышла из дома и не вернулась, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-каштанового цвета, глаза карие. Одета была в красную куртку, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие резиновые сапоги и бежевую шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.