 
Происшествия

Росгвардейцы задержали 47-летнюю псковичку за кражу денег из кассы магазина

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В Пскове на прошлой неделе задержали женщину в возрасте 47 лет, которая украла деньги из кассы магазина на сумму более семи тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.  

А в Великолукском муниципальном округе задержали 47-летнего гражданина за управление транспортом в состоянии опьянения. Правонарушителя передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

Всего за прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совершили 348 выездов на охраняемые объекты области по сигналам «Тревога». За административные правонарушения задержаны 24 нарушителя. 

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