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В Санкт-Петербурге при атаке БПЛА погиб человек, еще пятеро пострадали

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При налете БПЛА на Петербург погиб один человек, сообщил губернатор Александр Беглов.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — написал Александр Беглов в своем канале в мессенджере Мах.

По словам Александра Беглова, повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных. На территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе продолжают тушить пожары.

Губернатор отметил, что воздушную опасность ликвидировали, в городе приступили к восстановлению пострадавших объектов инфраструктуры. Ранее он также сообщал о возгораниях в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.

Сегодня ночью Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. В регионе зафиксировали повреждения домов, автомобилей и линий электропередач. Часть жителей осталась без света. Во Всеволожском районе госпитализация потребовалась женщине и трем детям. О налете беспилотников на свои объекты также сообщили компании Ozon и «ВКонтакте», пишет «РИА Новости».

 

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