В Санкт-Петербурге при атаке БПЛА погиб человек, еще пятеро пострадали

При налете БПЛА на Петербург погиб один человек, сообщил губернатор Александр Беглов.
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По словам Александра Беглова, повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных. На территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе продолжают тушить пожары.
Губернатор отметил, что воздушную опасность ликвидировали, в городе приступили к восстановлению пострадавших объектов инфраструктуры. Ранее он также сообщал о возгораниях в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.
Сегодня ночью Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. В регионе зафиксировали повреждения домов, автомобилей и линий электропередач. Часть жителей осталась без света. Во Всеволожском районе госпитализация потребовалась женщине и трем детям. О налете беспилотников на свои объекты также сообщили компании Ozon и «ВКонтакте», пишет «РИА Новости».