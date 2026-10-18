В небе над Псковской областью ночью уничтожили 10 украинских БПЛА

Ночью в небе Псковской области нейтрализовано 10 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

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«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам», — призвал губернатор.

При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию необходимо сообщать по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00.

Ранее ночью на территории Псковской области ввели опасность БПЛА.

Недавно Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над регионом.

Всего в течение прошедшей ночи по сообщениям Минобороны РФ, с 20:00 17 октября до 8:00 18 октября, дежурными силами ПВО были уничтожены 1015 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

От массированного удара БПЛА пострадали Санкт-Петербург и Ленинградская область, где урон пришелся в том числе и на дата-центр «ВКонтакте».