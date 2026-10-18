Атака БПЛА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: атаковали дата-центр «ВКонтакте», в Пулково ввели ограничения

В ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом сбито 126 дронов: обломки упали в деревне Низино Ломоносовского района, повредив четыре автомобиля на парковке и вызвав возгорание. Аэропорт Пулково из-за ограничений на использование воздушного пространства ограничил приём и выпуск рейсов, отменены и задержаны десятки рейсов.

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Поначалу около 01:30 он предупредил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. В дальнейшем Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона сбито 57 беспилотников, и уточнил последствия на земле: в Низино Ломоносовского района обломками дрона повреждены четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание. В 05:52 он сообщил, что «боевая работа продолжается». Данных о пострадавших в сообщениях не приводится.

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила о повреждении дата-центра компании в регионе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории «Петербургского нефтяного терминала». Также он предупредил о возможных перебоях мобильного интернета в городе.

Пока отдельного сообщения Минобороны РФ по атаке в ночь 18 октября на момент публикации не было, но в предыдущие сутки ведомство сообщало о 610 сбитых дронах, в том числе над Ленинградской областью.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолётов в Пулково для обеспечения безопасности полетов. Также пресс-служба аэропорта сообщила, что пассажиров и сотрудников «оперативно» перевели в безопасные места. Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт заблаговременно.

По данным табло на 06:17 мск, отменены не менее 17 рейсов на вылет и прилет. На вылет отменены десять рейсов, девять из них — в Москву (Шереметьево, Внуково, Домодедово), а также рейс Turkish Airlines TK400 в Стамбул. На прилет отменены не менее семи рейсов, в основном авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и S7 из московских аэропортов, а также рейс «Уральских авиалиний» из Худжанда.

Атака совпала с ограничениями и в московских аэропортах, где утром 18 октября также введены ограничительные меры, пишут «Коммерчантъ».