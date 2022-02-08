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Лжемедика задержали полицейские в Великих Луках

В Великих Луках задержали мошенницу, которая под видом медработника обокрала пенсионерку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, днем 7 февраля на улице к великолучанке 1939 года рождения, возвращавшейся из магазина, подошла неизвестная женщина среднего роста, примерно 40 лет и представилась медицинским работником. Она предложила горожанке приобрести у нее по сходной цене лекарства. Разговор продолжился в квартире пенсионерки на улице Гоголя. Мошенница попросила потерпевшую заполнить некие документы для льготного получения медикаментов.

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