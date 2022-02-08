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Происшествия

Лжемедика задержали полицейские в Великих Луках

09.02.2022 13:38|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках задержали мошенницу, которая под видом медработника обокрала пенсионерку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, днем 7 февраля на улице к великолучанке 1939 года рождения, возвращавшейся из магазина, подошла неизвестная женщина среднего роста, примерно 40 лет и представилась медицинским работником. Она предложила горожанке приобрести у нее по сходной цене лекарства. Разговор продолжился в квартире пенсионерки на улице Гоголя. Мошенница попросила потерпевшую заполнить некие документы для льготного получения медикаментов.

 
После ухода незнакомки потерпевшая обнаружила, что у нее из шкафа пропали 39 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Пенсионерка сумела подробно описать оперативникам приметы подозреваемой, ее одежду. На основании этого составили фоторобот разыскиваемой. Вскоре полиция установила ее местонахождение. Подозреваемой оказалась ранее судимая за кражу местная жительница 1965 года рождения. Выяснилось, что похищенные деньги она потратила на свои нужды.

В отношении мошенницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158  УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Сейчас устанавливается причастность подозреваемой и к другим противоправным деяниям.

Теги: #великие луки #кража #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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