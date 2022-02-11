Происшествия

Дачу петербуржца обокрали в Бежаницком районе

Дачу петербуржца обокрали в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в январе и феврале в деревне Хилково Бежаницкого района из дачного дома, бани и сарая, принадлежащих 48-летнему жителю Санкт-Петербурга, неизвестный похитил металлические решетки и скобы. Проникнуть в дом и сарай нарушитель смог после повреждения замков. Причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный житель поселка Бежаницы, 1985 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый дважды проникал в дачный дом и надворные постройки петербуржца, а похищенное вывозил на автомобиле и сдавал в пункт приема металла. Сотрудники полиции возбудили два уголовных дела. В ходе обысков часть похищенного изъяли. Ведется следствие.