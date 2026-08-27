Мужчина пострадал при пожаре на улице Бастионной в Пскове

Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло на улице Бастионной в Пскове 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5:14. На восьмом этаже в квартире выгорело помещение кухни, вся квартира закопчена. Возможной причиной стала неосторожность при курении. При пожаре пострадал мужчина, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Огнеборцы МЧС России спасли двух человек, из них один ребенок. Пять человек эвакуировали, три квартиры спасли. Привлекались 12 специалистов и пять единиц техники.