Происшествия

Великолучанка открыла письмо в социальной сети и лишилась денег

Великолучанка 1958 года рождения открыла письмо в социальной сети и лишилась денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 февраля женщине в социальной сети пришло сообщение якобы от имени ее знакомой. Пенсионерка открыла его и в итоге лишилась около 14 тысяч рублей.

Великолучанка обратилась за содействием в полицию, по указанному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

«Судя по всему неизвестные злоумышленники сумели взломать аккаунт знакомой потерпевшей», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что за последние дни ряд жителей Пскова, Великих Лук, Псковского и Палкинского районов поддались на уловки мошенников.