Происшествия

Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Струги Красные, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Весной 2021 года подсудимый в сквере у автовокзала в Пскове нашел на скамейке кошелек, в котором находились документы и две банковские карты. Документы мужчина передал сотрудникам полиции, а кошелек и карты оставил себе. Прибыв в тот же день в город Печоры, он стал распивать спиртные напитки со своими знакомыми. Когда деньги и спиртное закончились, подсудимый передал своему знакомому, неосведомленному о преступных намерениях, банковские карты, с которыми тот несколько раз ходил в магазин, покупая алкоголь и продукты. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 3 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.