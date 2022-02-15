Происшествия

За кражу денег с банковской карты 14-летние псковичи предстанут перед судом

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 14-летних псковичей, которые подозреваются в краже денег с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном СУ СК России.

По версии следствия, 24 декабря 2021 года подозреваемые нашли возле Октябрьского проспекта в Пскове визитницу. В ней находилась банковская карта с бесконтактной оплатой. Подростки присвоили ее себе и стали совершать покупки на суммы, не превышающие 1 000 рублей за операцию. Так, они приобрели фейерверки и сигареты. Через двое суток владелец заблокировал карту.

На первоначальном этапе расследования удалось добиться частичного возмещения причиненного ущерба, составляющего почти 10 тысяч рублей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).