Происшествия

Неизвестный поджег автомобиль в Великих Луках

Неизвестный поджег автомобиль в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: Отдел надзорной деятельности по городу Великие Луки

Пожар произошел 16 февраля в 3:58. Загорелся автомобиль во дворе дома №32 по улице Новоселенинской.

В результате пожара автомобиль выгорел изнутри по всей площади. Проверка отдела надзорной деятельности (ОНД) по городу Великие Луки показала, что автомобиль «Форд Эскорт» не эксплуатировался. У него отсутствуют остекление и аккумулятор.

Наиболее вероятной причиной возгорания стал умышленный поджог, добавили в ОНД.