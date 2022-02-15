Происшествия

Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали в Псковской области четыре пожара

Четыре пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

Так, 16 февраля в 8.40 возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме на проспекте Ленина в Великих Луках. Огонь повредил диван, стену и потолок в комнатах. Квартира закопчена по всей площади. Предположительной причиной стало короткое замыкание в розетке. Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали два ребенка.

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Кроме того, в 11.11 в двухквартирном жилом доме на улице Александра Скворцова в Плюссе сгорела веранда, стены и кровля. Помещение закопчено по всей площади. Предположительно, горение началось из-за короткого замыкания.

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В этот же день в 17.14 в деревне Шестого Новоржевского района пожар произошел в гараже, сгорела кровля. Причиной послужил аварийный режим работы электросети в гараже.

Помимо этого, 18 февраля в 3.10 на улице Гоголя в Великих Луках в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, на третьем этаже в коридоре, огонь повредил изоляцию электропроводки из-за короткого замыкания.