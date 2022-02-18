Происшествия

Неизвестный поджег вход в фитнес-клуб в псковской деревне Родина. ВИДЕО

Неизвестный поджег вход в фитнес-клуб на улице Никольской, 4 в деревне Родина Псковского района. Как в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, инцидент произошел в ночь на 18 февраля.

Видео: Андрей Тарасов

На фрагменте с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленник подошел к входу в фитнес-клуб около 5.00, облил дверь жидкостью и поджег, после чего скрылся с места происшествия.

Тех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить Андрею Тарасову.