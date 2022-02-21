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Двое «закладчиков» из Псковской области отправятся в колонию строгого режима

21.02.2022 10:25|ПсковКомментариев: 0

Двое «закладчиков» из Псковской области отправятся в колонию строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что два жителя региона незаконно сбывали наркотики и психотропные вещества в крупном размере, действуя организованной группой и с использованием сети Интернет. Подсудимые в составе организованной группы за систематическое денежное вознаграждение в период с марта 2019 года по август 2020-го делали «закладки» на территории Псковской области.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Печорский районный суд признал одного из обвиняемых виновным в совершении 20 преступлений по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Другого «закладчика» признали виновным в совершении 5 преступлений по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему предстоит провести в колонии 5 лет.

Теги: #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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