Происшествия

Полиция ищет псковичку, утратившую связь с родственниками

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Татьяна Михайлова,1982 года рождения. По имеющимся данным, эта жительница областного центра в январе 2016 года выехала за пределы региона и утратила связь с родственниками.

На вид: 35 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, но могут быть окрашены в каштановый цвет, глаза карие, нос прямой, уши большие.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб. Возможны приступы эпилепсии.

Была одета: чёрные куртка и джинсы, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22., 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.