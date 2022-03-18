Происшествия

За угон автомобиля острович отправится в колонию на пять лет

Островский городской суд вынес приговор местному жителю за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«11 августа 2021 года возле автобусной остановки на улице 25 Октября пьяный мужчина неправомерно завладел припаркованным автомобилем марки ВАЗ-21093, - говорится в сообщении. - Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый подошел к автомобилю, за рулем которого сидел потерпевший, после чего стал демонстрировать и направлять в его сторону нож и приказал мужчине осуществить движение на указанном автомобиле в сторону Пскова».

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, завел двигатель и поехал в Псков. По пути в автомобиле закончилось топливо, и злоумышленник покинул салон.

Приговором суда острович признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. По совокупности с приговором за мошенничество и угрозу убийством от 6 сентября 2021 года - 6 лет 2 месяца в исправительной колонии особого режима.