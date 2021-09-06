Происшествия

Острович отправится в колонию за мошенничество и угрозу убийством

Житель Островского района отправится в исправительную колонию за мошенничество, угрозу убийством и уклонение от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что вечером 12 июля 2020 года подсудимый находился на участке у дома по улице Алексея Петрова в Острове. Здесь он решил украсть у женщины мобильный телефон. Под предлогом временного использования и с условием последующего возврата острович позаимствовал у потерпевшей телефон, но возвращать его не собирался. Мужчина покинул место преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению. Тем самым он причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 8 990 рублей.

Позже, 17 июля, острович, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Первого мая, вступил в конфликт с женщиной. В ходе ссоры для запугивания потерпевшей он, пребывая в агрессивном эмоционально-возбужденном состоянии, взял нож и стал размахивать им. Лезвие ножа обвиняемый направлял в сторону женщины и держал его на расстоянии вытянутой руки от нее. Тем самым он демонстрировал готовность применить оружие.

Островичка восприняла угрозу убийством как реальную. В итоге она получила резаную рану пальца левой кисти.

Кроме того, подсудимый уклонялся от административного надзора. Он самовольно оставил место жительства и не уведомил об этом полицейских. В Остров мужчина не возвращался вплоть до его обнаружения сотрудниками полиции.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением полностью согласился . Суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.