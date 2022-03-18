Происшествия

Житель Печорского района 8 лет проведет в колонии за убийство знакомого кирпичом

Печорский районный суд назначил наказание жителю деревни Новый Изборск за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В один из дней с 29 октября по 11 ноября 2021 года мужчина, находясь в гараже, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений, взял в руку кирпич и ударил знакомого 5 раз по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

С целью скрыть следы преступления подсудимый бросил тело и орудие убийства в заводь реки Обдех.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, говорится в сообщении. Суд учел смягчающие вину обстоятельства: признание вины, явка с повинной, а также противоправность поведения потерпевшего. Мужчина отправится на 8 лет в исправительную колонию строгого режима.