Происшествия

Год тюрьмы получил пскович за поход по магазинам с картой знакомой

37-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

1 июня мужчина был в гостях у знакомой в деревне Середка Псковского района, где тайно забрал банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей с установленным лимитом до одной тысячи рублей. В период с 22.20 этого дня до 2.10 следующего дня при помощи данной карты он оплатил покупки различных товаров в торговых точках Пскова и Псковского района на общую сумму 6 300 рублей, причинив потерпевшей ущерб на указанную выше сумму.

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, возмещение ущерба и другие), а также отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений) суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.