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Украинские БПЛА уничтожены в Псковской области минувшей ночью

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Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 553 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 13 августа до 8:00 14 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Псковской области отменили беспилотную опасность, объявленную ночью.

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