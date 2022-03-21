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Иностранец попытался подкупить таможенника в Печорском районе

22.03.2022 17:31|ПсковКомментариев: 0

Иностранного гражданина подозревают в попытке дать взятку таможеннику в Печорском районе за ввоз санкционных продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

19 марта 2022 года подозреваемый, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем, перевозил через границу РФ произведенные заграницей мясные продукты в количестве 18,5 тонн, в отношении которых установлены специальные правила. Находясь на территории таможенного поста в Печорском районе, он пытался подкупить инспектора Псковской таможни взяткой в размере 1200 евро за беспрепятственное прохождение таможенного оформления, однако был задержан с поличным.

Следственные органы СК России по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности отдела по противодействию коррупции Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Подозреваемый процессуально задержан. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Теги: #следственный комитет РФ #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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